Son dakika: Quaresma'dan ayrılık açıklaması!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. 35 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, '' Yalan haberler. Sözleşmemin son yılı; Kulübüme, takımıma ve taraftarlarıma yardım etmek ve şampiyon olmak için çalışacağım. Hepinize sarılıyorum. Sonsuza kadar Beşiktaş'' ifadelerini kullandı...
İşte Quaresma'nın o mesajı:
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