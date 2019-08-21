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  • 21.08.2019 23:03
  • Son Güncelleme: 21.08.2019 23:03

Son dakika: Quaresma'dan ayrılık açıklaması!

'ta geleceği merak konusu olan yıldız futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara cevap verdi.

Quaresma'dan flaş ayrılık açıklaması!

'ın Portekizli yıldızı takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. 35 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, '' Yalan haberler. Sözleşmemin son yılı; Kulübüme, takımıma ve taraftarlarıma yardım etmek ve şampiyon olmak için çalışacağım. Hepinize sarılıyorum. Sonsuza kadar Beşiktaş'' ifadelerini kullandı...

İşte Quaresma'nın o mesajı:

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