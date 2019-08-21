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  • 21.08.2019 10:41
  • Son Güncelleme: 21.08.2019 11:12

Son dakika haberi: Nicolas Isimat Mirin'in Toulouse'a kiralandığını açıkladı

Son dakika haberine göre; , geçen sezon devre arasında PSV'den 350 bin euroya kadrosuna kattığı Fransız stoper Nicolas Isimat Mirin'in Toulouse'a kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı

, geride bıraktığımız sezonun devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Nicolas Isimat-Mirin'i takımdan gönderdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takım oyuncularımızdan Nicolas Isimat Mirin, 2019/2020 sezon sonuna kadar kira bedeli ve satın alma opsiyonuyla Fransız ekibi Toulouse'a kiralanmıştır."

Beşiktaş'a Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan transfer olan Fransız futbolcu, siyah-beyazlı formayla 14 maça çıkmıştı.

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