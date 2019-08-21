Beşiktaş, geride bıraktığımız sezonun devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Nicolas Isimat-Mirin'i takımdan gönderdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takım oyuncularımızdan Nicolas Isimat Mirin, 2019/2020 sezon sonuna kadar kira bedeli ve satın alma opsiyonuyla Fransız ekibi Toulouse'a kiralanmıştır."
Beşiktaş'a Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan transfer olan Fransız futbolcu, siyah-beyazlı formayla 14 maça çıkmıştı.
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