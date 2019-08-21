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  • 22.08.2019 00:41
  • Son Güncelleme: 22.08.2019 01:00

'da iki ayrılık birden! Resmen açıklandı

, 'nun 'a, 'un ise Almeria'ya kiralandığını 'a bildirdi. İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama...

Galatasaray'da iki ayrılık! Resmen açıklandı

, 'nun 'a, 'un ise Almeria'ya kiralandığını 'a bildirdi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamalar şu şekilde:

Profesyonel Futbolcu Konstantinos Mitroglou'nun 2019-2020 futbol sezonu için geçici i konusunda PSV N.V. Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, PSV N.V. Kulübü Şirketimize oyuncunun sabit transfer ücretine istinaden net 1.250.000 Euro ödeyecektir. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz oyuncuya 2019-2020 sezonu boyunca toplam net 1.950.000 Euro tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

OZORNWAFOR AÇIKLAMASI
Profesyonel Futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Union Deportiva Almeria Kulübüne geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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