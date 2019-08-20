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  • 21.08.2019 00:47
  • Son Güncelleme: 21.08.2019 00:47

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Falcao konusunda Galatasaray'a kolaylık sağlamayan aradığı ismi sonunda buldu. Geçen sezon forması giyen Cezayirli golcü , Fransız temsilcisi Monaco ile sözleşme imzaladı.


Galatasaray'a i resmi imzaya kalan Falcao sonrası forvet arayışlarına giren aradığı ismi buldu. Fransız ekibinde Falcao'nun yeni sözleşmeyi kabul etmemesi ve Galatasaray'da forma giymek istemesi nedeniyle yeni golcü arayışları devam ediyordu. Monaco, Falcao'nun yerine 'yi transfer etti.


Fransız ekibi, Galatasaray'a imza atmaya hazırlanan Falcao'nun yerine Slimani'yi aldı. Leicester City'de kadroda düşünülmeyen ve 'nin de gönderdiği Cezayirli futbolcu Monaco ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe'de beklentilerin oldukça uzağında kalan Slimani, sarı lacivertli forma ile 25 maça çıkmış ve 5 gol atmıştı.

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