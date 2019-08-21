Bugünkü
Takvim

’yu istiyor

İtalyan basını, sol bek aramaya başlayan ’nın formasını giyen Japon futbolcuyu gündemine aldığını yazdı.

Nagatomo’ya teklif iddiası

SEZONA çok formsuz bir başlangıç yapan Yuto Nagatomo ile ilgili İtalya'dan çok önemli bir haber geldi... Çizme basını, sol bek transferi için düğmeye basan Fiorentina'nın Japon yıldızı gündemine aldığını yazdı. Haberde, uzun yıllar Inter formasını giyen Nagatomo'nun büyük Serie A tecrübesi nedeniyle Fiorentina'nın listesine girdiği belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFiorentina Nagatomo’yu istiyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri