SEZONA çok formsuz bir başlangıç yapan Yuto Nagatomo ile ilgili İtalya'dan çok önemli bir haber geldi... Çizme basını, sol bek transferi için düğmeye basan Fiorentina'nın Japon yıldızı gündemine aldığını yazdı. Haberde, uzun yıllar Inter formasını giyen Nagatomo'nun büyük Serie A tecrübesi nedeniyle Fiorentina'nın listesine girdiği belirtildi.