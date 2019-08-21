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Rojo'yu bitiriyor

29 yaşındaki stoper ile 3.5 milyon Euro’ya el sıkışan eğer ile aradaki ufak pürüzleri de gidermeyi başabilirse bu transferi resmi olarak açıklayacak.

Kanarya defansı sağlama alıyor!

SEZONA müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe transferde de gaza bastı... Zanka'yı kadrosuna katarak ilk stoper takviyesini yapan Sarı-Lacivertliler, Marcos Rojo'yu da bitiriyor. Yönetim, Arjantinli yıldızın kiralanması konusunda çok önemli bir mesafe kat etti.

15 GÜNDÜR GÖRÜŞÜYORLAR
YAKLAŞIK 15 gündür Rojo ile temasta olan Fenerbahçe'nin yıllık 3.5 milyon Euro'ya anlaşma sağladığı öğrenildi. Manchester United ile arada ufak pürüzler kaldığı belirlendi.

1 MİLYON EURO FARK VAR
YÖNETİM kiralama bedeli ödemek istemezken, İngiliz kulübünün 1 milyon Euro istediği ifade ediliyor. Ancak kısa sürede orta yol bulunmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

OPSİYONU DA ALINACAK
TAM 57 kez Arjantin Milli Takımı'nın formasını giyen Rojo sol bekte de görev yapabiliyor. Yönetimin 29 yaşındaki yıldızın satın alma opsiyonunu da alması bekleniyor.

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