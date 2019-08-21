Diego Laxalt’tan Fener’e ‘hayır’

KOLAROV transferinden bir türlü sonuç alamayan Fenerbahçe kısa süre önce Milan'lı Diego Laxalt için kiralama teklifi yapmıştı. Ancak Uruguaylı yıldızın Sarı-Lacivertliler'in teklifini geri çevirdiği ortaya çıktı. Çizme basını, Laxalt'ın kariyerine İtalya'da devam etmek istediğini ve bu yüzden Fenerbahçe'ye 'hayır' dediğini yazdı. Yıldız futbolcunun yeni takımının kısa süre içinde belli olması bekleniyor
- Spor
- 21.08.2019
- Gazete
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