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’tan Fener’e ‘hayır’

Uruguaylı yıldız, kariyerine ’da devam etmek istediği için yapılan teklifi geri çevirdi.

Diego Laxalt’tan Fener’e ‘hayır’
KOLAROV transferinden bir türlü sonuç alamayan Fenerbahçe kısa süre önce Milan'lı Diego Laxalt için kiralama teklifi yapmıştı. Ancak Uruguaylı yıldızın Sarı-Lacivertliler'in teklifini geri çevirdiği ortaya çıktı. Çizme basını, Laxalt'ın kariyerine İtalya'da devam etmek istediğini ve bu yüzden Fenerbahçe'ye 'hayır' dediğini yazdı. Yıldız futbolcunun yeni takımının kısa süre içinde belli olması bekleniyor

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