Diego Laxalt’tan Fener’e ‘hayır’

KOLAROV transferinden bir türlü sonuç alamayan Fenerbahçe kısa süre önce Milan'lı Diego Laxalt için kiralama teklifi yapmıştı. Ancak Uruguaylı yıldızın Sarı-Lacivertliler'in teklifini geri çevirdiği ortaya çıktı. Çizme basını, Laxalt'ın kariyerine İtalya'da devam etmek istediğini ve bu yüzden Fenerbahçe'ye 'hayır' dediğini yazdı. Yıldız futbolcunun yeni takımının kısa süre içinde belli olması bekleniyor