Türkiye Kupası’nda 1. tur kuraları çekildi

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda heyecan başladı. 1. Tur kuraları dün çekildi. Karşılaşmalar 28-29 Ağustos tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. İşte eşleşmeler:
Maltepe-Hendek, Alemdağ-Modafen, Derince-Edirne, Y.Kadıköy-Biga, B.Yıldırım-Bozüyük, Soma-Akşehir, T.Linyit-Isparta 32, Karaman Bld-Bucak Bld, İçel İY-Kepez Bld, Çubuklu-KB Anadolu, Yozgat-Aksaray Bld, M.Yeşilyurt-12 Bingöl, Kilis Bld-Dersim, Mardin BŞB-Kahta, Menderes-Özgüzeldere, Yüksekova Bld-Siirt Ö.İdare, Ağrı 1970-Iğdır, Kars 36-Hoçvan, Kelkit Bld-Çarşamba, Görele-Merzifon, Kastamonu Ö.İdare-Bartın, Çankırı-Boyabat.
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