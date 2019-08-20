Bugünkü
Takvim

’nda 1. tur kuraları çekildi

Ziraat 'nda heyecan başladı. 1. Tur kuraları dün çekildi.

Türkiye Kupası’nda 1. tur kuraları çekildi

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda heyecan başladı. 1. Tur kuraları dün çekildi. Karşılaşmalar 28-29 Ağustos tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. İşte eşleşmeler:

Maltepe-Hendek, Alemdağ-Modafen, Derince-Edirne, Y.Kadıköy-Biga, B.Yıldırım-Bozüyük, Soma-Akşehir, T.Linyit-Isparta 32, Karaman Bld-Bucak Bld, İçel İY-Kepez Bld, Çubuklu-KB Anadolu, Yozgat-Aksaray Bld, M.Yeşilyurt-12 Bingöl, Kilis Bld-Dersim, Mardin BŞB-Kahta, Menderes-Özgüzeldere, Yüksekova Bld-Siirt Ö.İdare, Ağrı 1970-Iğdır, Kars 36-Hoçvan, Kelkit Bld-Çarşamba, Görele-Merzifon, Kastamonu Ö.İdare-Bartın, Çankırı-Boyabat.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTürkiye Kupası’nda 1. tur kuraları çekildi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri