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’da Obi Mikel endişesi

Nijeryalı yıldızın fiziki olarak hiç hazır olmadığı gözlendi

Fırtına’da Obi Mikel endişesi
Son olarak Kasımpaşa maçında ilk 11'de oynayan ancak performansı büyük eleştiri alan John Obi Mikel kafaları karıştırdı... Fiziki açıdan hiç hazır olmadığı gözlenen Nijeryalı yıldızın durumu büyük endişe yaratıyor. Teknik heyet, milli maç arasının bitimine kadar özel çalışmalarla Mikel'i hazırlamayı hedefliyor.

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