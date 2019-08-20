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  • 20.08.2019 21:50
  • Son Güncelleme: 20.08.2019 22:03

'den açıklaması!

Türk Hava Yolları'nın yer hizmetleri iştirakçisi , daki ’ya ait olduğu iddia edilen bilet görselinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

THY'den Falcao açıklaması!

'ın transfer gündemindeki dünyaca ünlü futbolcu 'nun 'ye gelişine ilişkin da bilet görselinin yayınlanmasına ilişkin yer hizmetleri iştirakçisi (TGS) açıklama yaptı.

Bilet görselinin gerçeğini yansıtmadığının anlatıldığı açıklamada, "Bugün (20 Ağustos) bazı sosyal medya kanallarında, yolcu rezervasyon sistemimize ait görüntüler paylaşılmıştır. Rezervasyonda bahsi geçen yolcu ismi ve uçuş detayları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

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