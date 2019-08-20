Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 20.08.2019 21:20
  • Son Güncelleme: 20.08.2019 21:20

Başakşehir'de Mahmut Tekdemir ile 5, Mert Günok ile 4 yıl daha

Başakşehir Kulübü, Mahmut Tekdemir’in sözleşmesini 2023-2024 sezonu sonuna kadar, kaleci Mert Günok'un da sözleşmesini 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzattı.

Başakşehir'de iki imza birden
Altyapıdan yetişen Mahmut Tekdemir'in transferi için yapılan yazılı açıklamada, "Özverili mücadelesi ve profesyonelliğiyle örnek bir sporcu olan 31 yaşındaki futbolcu, kulübümüzde gösterdiği başarılı performansla A Milli Takım'a kadar yükselmiştir. 12 kez ay-yıldızlı formayı giyen takım kaptanımıza başarılar diliyor, bir 'Başakşehir efsanesi' olarak kariyerinin sonuna dek turuncu lacivertli formamızı terleteceğine inanıyoruz" denildi.



Mert Günok'un transferi ise, "2017 yılında kulübümüze gelen ve burada gösterdiği başarılı performansla yeniden A Milli Takım'a kadar yükselen oyuncumuzla birlikte kalemiz bir süre daha emin ellerdedir. Mert Günok, yaptığı başarılı kurtarışların yanı sıra karakteriyle de kulübümüzdeki aile ortamının büyümesine önemli katkılarda bulunmuştur. Tecrübeli kalecimizin yeni sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni ediyor, turuncu-lacivertli formamız altında başarılar diliyoruz" şeklinde duyuruldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBaşakşehir'de Mahmut Tekdemir ile 5, Mert Günok ile 4 yıl daha
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri