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  • 21.08.2019 00:33
  • Son Güncelleme: 21.08.2019 00:33

Milli futbolcu Sassuolo'da

İtalyan ekibi Sassuolo, 20 yaşındaki Milli oyuncu 'ü renklerine bağladı. altyapısından yetişen Mert, geçen sezon 41 maçta ter döktü.

Bir Milli futbolcumuz daha İtalya'ya transfer oldu

(Serie A) ekiplerinden Sassuolo, milli futbolcu 'ü kadrosuna kattı.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, forması giyen 20 yaşındaki savunmacı Mert Müldür'ün kesin transferinin tamamlandığı duyuruldu.

Rapid Wien altyapısından yetişen Mert, geçen sezon 41 maçta ter döktü.

Defansın sağında görev alan genç futbolcu, 'nda 2 kez forma giydi.

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