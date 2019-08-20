İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Sassuolo, milli futbolcu Mert Müldür'ü kadrosuna kattı.
İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, Rapid Wien forması giyen 20 yaşındaki savunmacı Mert Müldür'ün kesin transferinin tamamlandığı duyuruldu.
Rapid Wien altyapısından yetişen Mert, geçen sezon 41 maçta ter döktü.
Defansın sağında görev alan genç futbolcu, Türk Milli Takımı'nda 2 kez forma giydi.
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