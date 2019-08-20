Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala son dakika transfer haberleri art arda geliyor. TRT Spor'un haberine göre; Kayserispor, Galatasaray'dan 19 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Valentine Ozornwafor'u bir yıllığına 300 bin euro karşılığında renklerine bağladı.
Son dakika: Kayserispor, Galatasaray’dan Valentine Ozornwafor’u kiraladı
Son dakika transfer haberleri arka arkaya gelmeye devam ediyor. Süper Lif ekiplerinden Kayserispor, Galatasaray’dan Valentine Ozornwafor’u 1 yıllığına kiraladı.
Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala son dakika transfer haberleri art arda geliyor. TRT Spor'un haberine göre; Kayserispor, Galatasaray'dan 19 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Valentine Ozornwafor'u bir yıllığına 300 bin euro karşılığında renklerine bağladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.