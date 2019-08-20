Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala son dakika transfer haberleri art arda geliyor. TRT Spor'un haberine göre; Kayserispor, Galatasaray'dan 19 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Valentine Ozornwafor'u bir yıllığına 300 bin euro karşılığında renklerine bağladı.



