Bordo-mavililer UEFA Avrupa Ligi Play Off Yunanistan temsilcisi AEK ile mücadele edecek. Büyük karşılaşma öncesinde heyecan dorukta. Futbolseverler Play Off karşılaşması öncesinde AEK Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak sorularına yanıt arıyor. Peki, AEK TS maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte AEK Trabzonspor maçına dair bilgiler...
AEK TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor, Yunan temsilcisi AEK Atina ile 22 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.