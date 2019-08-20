Bordo-mavililer UEFA Avrupa Ligi Play Off Yunanistan temsilcisi AEK ile mücadele edecek. Büyük karşılaşma öncesinde heyecan dorukta. Futbolseverler Play Off karşılaşması öncesinde AEK Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak sorularına yanıt arıyor. Peki, AEK TS maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte AEK Trabzonspor maçına dair bilgiler...

AEK TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor, Yunan temsilcisi AEK Atina ile 22 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak