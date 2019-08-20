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  • 20.08.2019 15:50
  • Son Güncelleme: 20.08.2019 15:53

maçı ne zaman, saat kaçta? AEK TS maçı hangi kanalda?

Yunanistan temsilcisi AEK ve temsilcimiz Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi Play Off ilk maçında karşı karşıya gelecek. Futbolsever karşılaşma öncesinde arama motorlarında maçı ne zaman, saat kaçta sorularıyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, AEK TS maçı hangi kanalda yayınlanacak?

AEK Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Bordo-mavililer UEFA Avrupa Ligi Play Off Yunanistan temsilcisi AEK ile mücadele edecek. Büyük karşılaşma öncesinde heyecan dorukta. Futbolseverler Play Off karşılaşması öncesinde AEK Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak sorularına yanıt arıyor. Peki, AEK TS maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte AEK Trabzonspor maçına dair bilgiler...

AEK TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor, Yunan temsilcisi AEK Atina ile 22 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak

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