A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta merakla beklenen Yevhen Konoplyanka transferinde mutlu sona ulaşıldı. Kartal, bonservis sorununu çözdü ve Ukraynalı oyuncu için kendisi ve kulübü Schalke ile prensip anlaşmasına varıldı. Yıldız oyuncunun transferinin resmi olarak açıklanması bekleniyor.

KONOPLYANKA KİMDİR?

Konoplyanka, 29 Eylül 1989 tarihinde o dönem Sovyetler Birliği bünyesinde yer alan Kirovograd kentinde doğmuştur. Futbola 2002 yılında amatör olarak Olimpik Kirovohrad bünyesinde başlayan Konoplyanka, DYuSSh-2 Kirovohrad ve Dnipro Dnipropetrovsk kulüplerindeki mücadelelerinin ardından Dnipro takımının A2 kadrosuna, sonrasında ise kısa sürede A kadrosuna yükselmiştir.

Dnipro'da birçok Avrupa kulübünün radarına takılan Konoplyanka, Sevilla kadrosuna 2015 yılında dahil olmuştur. Bir sene burada top koşturduktan sonra Schalke 04'e kiralanan Konoplyanka, 2017 yaz transfer döneminde ise Schalke 04'e 12 milyon 500 bin lira bonservis bedeli ile transfer olmuştur.

Sol kanat mevkisinde forma giyen oyuncu, ihtiyaç halinde ise on numara ve forvet arkasında da görev alabilmektedir.