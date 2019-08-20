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  • 20.08.2019 11:08
  • Son Güncelleme: 20.08.2019 11:42

Son dakika haberi: , Nicolas Isimat-Mirin'i Toulouse'a kiraladı

'ta son dakika gelişmesi... Abdullah Avcı'nın kadro planlamasında yer almayan Fransız stoper Nicolas Isimat-Mirin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'a kiralandı. 27 yaşındaki oyuncu sessiz sedasız sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş'ta ayrılık! Yıldız isim Fransa yolcusu...

'ın Fransız stoperi Nicolas Isimat-Mirin Fransa Ligi'ne transfer oldu. Mirin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse için sağlık kontrolünden geçmek üzere Fransa'ya gitti.

Savunma bölgesinde Gen Shoji ve Agustin Rogel'in sakatlanması sonrası Toulouse, Beşiktaş'ın Fransız stoperi Isimat-Mirin'i transfer etmek istemişti... 27 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünden de geçti ve yeni sezonda Fransa'da top koşturacak.

Mirin geçtiğimiz sezonun devre arasında PSV Eindhoven'dan 350 bin euro bonservis bedeli ile transfer edilmişti. Fransız futbolcu Beşiktaş'ta 14 karşılaşmada forma giydi.

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