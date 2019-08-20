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Falcao, Terim’le görüntülü konuştu! "Bir an önce gelmek istiyorum"

Yarın ’a gelmesi beklenen ’nun ile yaptığı görüşmede, “Bir an önce İstanbul’ a gelmek ve takıma katılmak istiyorum” diye konuştuğu öğrenildi.

Kolombiyalı 'parçalı'yı giymek için sabırsızlanıyor

CİMBOM'da Radamel Falcao için geri sayım sürüyor... Yarın İstanbul'a gelmesi beklenen Kolombiyalı yıldızın teknik direktör Fatih Terim'le Whatsapp üzerinden görüntülü görüşme yaptığı ortaya çıktı. Falcao'nun Galatasaray forması giymek için sabırsızlandığı öğrenildi.

ÇOK HEYECANLI VE SABIRSIZ
YILDIZ futbolcunun Fatih Terim'le yaptığı bu özel görüşmede, "Bir an önce İstanbul'a gelmek ve takıma katılmak istiyorum. Çok heyecanlıyım" ifadesini kullandığı belirlendi.

BUGÜN KAP BİLDİRİMİ OLACAK
YÖNETİME yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Galatasaray bugün Falcao için KAP bildirimini yapacak. Ardından da Kolombiyalı yıldızın i için heyecanlı süreç başlayacak.

ÖZEL HAZIRLIKLAR YAPILIYOR
YARIN ya da en geç perşembe günü İstanbul'a beklenen Falcao için taraftara açık bir tören yapılacak. Yönetim transferin meyvelerini sosyal medya üzerinden toplamak için özel hazırlık yapıyor.

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