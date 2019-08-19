FALCAO İstanbul'a gelmeden müjdeli haberleri geldi!... Galatasaray'ın Monaco kulübünden çarşamba günü İstanbul'da olması beklenen Kolombiyalı golcünün idman raporları ve test sonuçlarını istediği ortaya çıktı. Kısa süre önce gelen raporlar teknik heyetin yüzünü güldürdü.

SON OLARAK ŞİLİ MAÇINA ÇIKTI

ALINAN bilgilere göre 33 yaşındaki Falcao son resmi maçını 1.5 ay önce oynamasına rağmen çok fit çıktı. Kolombiyalı yıldız son olarak Copa America'da Şili önünde mücadele etmişti.

KAMPTA SADECE 45 DAKİKA!

YAKLAŞIK 3 hafta önce Monaco'nun kampına katılan ve sadece 1 hazırlık maçında 45 dakika oynayan Falcao'nun tatilde bile bireysel olarak çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi

GELİRSE PAZAR GÜNÜ 11'DE

FİZİKİ olarak Sarı- Kırmızılı takımdaki birçok isimden daha iyi durumda olan yıldız futbolcunun transferinde bir sorun çıkmazsa pazar günü Konya önünde 11'de oynaması bekleniyor.​