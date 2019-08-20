Bugünkü
Takvim

Ersın Yanal: Ayağımız yere basıyor

Teknik Direktörü Gazişehir maçı sonrasıdna “Ayağımız yere basıyor. Ne yapacağımızı biliyoruz”ifadesini kullandı.

Ayağımız yere basıyor

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gazişehir maçından sonra henüz yolunda başında olduklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Ayağımız yere basıyor. Ne yapacağımızı biliyoruz" dedi.

VOLKAN İÇİMİZDEKİ PROBLEM
Ligin ilk haftasında aldıkları farklı galibiyetle güzel bir başlangıç yaptıklarının altını çizen Yanal, "Takımımızın oyun iştahı ve keyfi bizim için önemliydi. Bu sene parolamız şampiyonluk. Bu bir yere oturmalı. Rakibimize saygı duyarak oynadık. Fenerbahçe'yi daha iyi oynatmak için vargücümüzle çalışacağız" diye konuştu. Volkan Demirel'in takımda devam edip etmeyeceği sorusunu da cevaplandıran Yanal, "Bu bizim içimizdeki bir problem. Kenara atılacak bir şahsiyet değil. Günü geldiği zaman bir açıklama yapılır" ifadesini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriErsın Yanal: Ayağımız yere basıyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri