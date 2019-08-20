Ersın Yanal: Ayağımız yere basıyor

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gazişehir maçından sonra henüz yolunda başında olduklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Ayağımız yere basıyor. Ne yapacağımızı biliyoruz" dedi.

VOLKAN İÇİMİZDEKİ PROBLEM

Ligin ilk haftasında aldıkları farklı galibiyetle güzel bir başlangıç yaptıklarının altını çizen Yanal, "Takımımızın oyun iştahı ve keyfi bizim için önemliydi. Bu sene parolamız şampiyonluk. Bu bir yere oturmalı. Rakibimize saygı duyarak oynadık. Fenerbahçe'yi daha iyi oynatmak için vargücümüzle çalışacağız" diye konuştu. Volkan Demirel'in takımda devam edip etmeyeceği sorusunu da cevaplandıran Yanal, "Bu bizim içimizdeki bir problem. Kenara atılacak bir şahsiyet değil. Günü geldiği zaman bir açıklama yapılır" ifadesini kullandı.