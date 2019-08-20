BEŞİKTAŞ ön libero arayışlarına başladı. Garry Medel ve Oğuzhan Özyakup'un bekleneni verememesi ve Atiba'nın sakatlığı nedeniyle bu pozisyonda sıkıntı yaşayan Kartal gözünü Romain Saiss'e çevirdi.

ALİ NAİBİ GÖRÜŞME YAPACAK

İNGİLİZ ekibi Wolwes'te 4 sezondur forma giyen 29 yaşındaki Faslı futbolcu geçtiğimiz sezon 26 resmi maçta oynadı. Sportif Direktör Ali Naibi'nin görüşmelere başlaması bekleniyor.

AVCI OLUMLU GÖRÜŞ BİLDİRDİ

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Romain Saiss hakkında yönetime olumlu görüş bildirmesinin ardından Ali Naibi'nin transferi bitirmek için görevlendirildiği öğrenildi.

TRANSFER BU HAFTA BİTEBİLİR

BEŞİKTAŞ'IN Faslı oyuncu için 1 milyon Euro kiralama teklifinde bulunacağı ortaya çıktı. Bu transferin bu hafta içinde sonuçlandırılması için görüşmelerin kesintisiz süreceği öne sürüldü.