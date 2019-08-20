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'ta ilk hedef

ve Oğuzhan’ın bekleneni verememesi, Atiba’nın sakatlığı yönetimi atağa kaldırdı. İlk hedef Faslı Saiss. Sportif Direktör Ali Naibi Wolwes'li yetkililerle görüşerek Saiss için İngiliz kulübüne kiralama teklifinde bulunacak.

Saiss sürprizi

BEŞİKTAŞ ön libero arayışlarına başladı. Garry Medel ve Oğuzhan Özyakup'un bekleneni verememesi ve Atiba'nın sakatlığı nedeniyle bu pozisyonda sıkıntı yaşayan Kartal gözünü Romain Saiss'e çevirdi.

ALİ NAİBİ GÖRÜŞME YAPACAK
İNGİLİZ ekibi Wolwes'te 4 sezondur forma giyen 29 yaşındaki Faslı futbolcu geçtiğimiz sezon 26 resmi maçta oynadı. Sportif Direktör Ali Naibi'nin görüşmelere başlaması bekleniyor.

AVCI OLUMLU GÖRÜŞ BİLDİRDİ
BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Romain Saiss hakkında yönetime olumlu görüş bildirmesinin ardından Ali Naibi'nin i bitirmek için görevlendirildiği öğrenildi.

TRANSFER BU HAFTA BİTEBİLİR
BEŞİKTAŞ'IN Faslı oyuncu için 1 milyon Euro kiralama teklifinde bulunacağı ortaya çıktı. Bu transferin bu hafta içinde sonuçlandırılması için görüşmelerin kesintisiz süreceği öne sürüldü.

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