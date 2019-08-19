Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 19.08.2019 14:29
  • Son Güncelleme: 19.08.2019 14:29

'a Sturridge müjdesi

Adı bir süredir ile anılan İngiliz golcü için Fransız basınından yeni bir iddia geldi. Ortaya atılan iddiaya göre İngiliz golcü ile Trabzon arasındaki anlaşmanın çok yakın olduğu ifade edildi.

Trabzonspor'a Sturridge müjdesi

'la transfer görüşmesi yapmak üzere amcası ve annesi şehre gelen İngiliz golcü 'de yeni bir gelişme yaşanıyor.

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre Monaco'nun da Falcao'nun yerine düşündüğü İngiliz futbolcu, Trabzon'la anlaşmaya çok yakın. Bugün öğleden sonra oyuncuyla sözleşme imzalanabileceği ifade edildi. Sözleşmenin uzun süreli olacağı bilgisi de paylaşıldı.

29 yaşındaki Sturridge'in bu sezon İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile sözleşmesi bitmiş ancak kontratını yenilememe kararı almıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTrabzonspor'a Sturridge müjdesi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri