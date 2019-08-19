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  • 19.08.2019 16:11
  • Son Güncelleme: 19.08.2019 16:34

Son dakika: 'in 'e kiralandığını açıkladı

Son dakika haberine göre; , 'i, 1 yıllığına 'e kiraladı. Açıklama Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapıldı.

F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı!

, yeni sezonda teknik direktör Ersun Yanal tarafından takımda düşünülmeyen İsviçreli forvet oyuncusu 'i resmen kiraladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Michael Frey, 'nın takımına satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanmıştır" denildi.

25 yaşındaki İsviçreli futbolcu, geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye Zürich takımından transfer olmuştu. Sarı-lacivertlilerde bekleneni veremeyen golcü oyuncu, çıktığı 22 maçta 5 gol kaydetti.

Nürnberg Sportif Direktörü Robert Palikuca, SKY'a yaptığı açıklamalarda oyuncuyla ilgili, "Frey Tam aradığımız forvet. Uzun, iri, güçlü, kaslı... Hiç böyle oyuncumuz yok" ifadelerini kullanmıştı.

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