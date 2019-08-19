Fenerbahçe, yeni sezonda teknik direktör Ersun Yanal tarafından takımda düşünülmeyen İsviçreli forvet oyuncusu Michael Frey'i resmen kiraladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Michael Frey, Almanya'nın Nürnberg takımına satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanmıştır" denildi.

25 yaşındaki İsviçreli futbolcu, geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye Zürich takımından transfer olmuştu. Sarı-lacivertlilerde bekleneni veremeyen golcü oyuncu, çıktığı 22 maçta 5 gol kaydetti.

Nürnberg Sportif Direktörü Robert Palikuca, SKY'a yaptığı açıklamalarda oyuncuyla ilgili, "Frey Tam aradığımız forvet. Uzun, iri, güçlü, kaslı... Hiç böyle oyuncumuz yok" ifadelerini kullanmıştı.