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  • 19.08.2019 07:37
  • Son Güncelleme: 19.08.2019 07:37

'da son dakika Nzonzi sürprizi! ...

’da teknik direktör , Roma’dan hazır şekilde gelen yeni ’yi maçıyla hemen takıma monte etmeyi düşünüyor.

Galatasaray'da Nzonzi sürprizi! Fatih Terim...

'da yönetimin müthiş bir operasyonuyla 1+1 yıllığına Roma'dan kiraladığı , ayağının tozuyla 11'e girecek.

Fanatik'te yer alan habere göre; , İtalyan kulübünden hazır şekilde gelen Nzonzi'yi hemen takıma monte etmeyi düşünüyor. Denizlispor maçında da orta sahada yaşanan sıkıntıyı göz önünde bulunduran Terim, Nzonzi- Seri ikilisine çok güveniyor.

Cezalı Marcao'nun yokluğunda ise Donk'un stopere çekilmesi yüksek ihtimal. İmparator, Stadı'nda pazar günü oynanacak maçında bambaşka bir takım görmek istiyor.

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