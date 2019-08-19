SÜPER Lig'in ilk haftasında hagta içinde Sparta Prag'ı eleyen Trabzonspor, konuk olduğu Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. 21. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sörloth, Ben Youssef'ten sıyrılarak şutunu çekerken, meşin yuvarlak yandan auta gitti. 22. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza yayının hemen gerisinden çektiği sert şutta, topa az farkla üstten dışarı çıktı.

Açılışı Alexander Sörloth yaptı

34.'TE Abdülkadir Ömür'ün ara pasıyla ceza sahasına giren Sörloth, dar açısına rağmen sağdan plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 40. dakikada Kasımpaşa'nın beraberlik golü geldi. Yusuf'un sağdan ortasında Aytaç Kara vole vurdu. Obi Mikel'e çarpan filelere gitti: 1-1.

UĞURCAN YİNE MÜTHİŞ ÇIKARDI

2. yarıda karşılıklı ataklar vardı. 80. dakikada ilk golün sahibi Sörloth'un yakın mesafeden vuruşu auta gitti. 82. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Soldan gelen ortaya iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Başkan Ağaoğlu'na taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.



ÜNAL KARAMAN: BU SKOR KÖTÜ DEĞİL

MAÇIN ardından konuşan Trabzon'un hocası Ünal Karaman, "İyi mücadele ettik. Daha fazla pozisyona girip daha çok gol bulmalıyız. İyi bir Kasımpaşa vardı sahada. Galibiyet için gelmiştik ama aldığımız sonuç kötü değil" ifadelerini kullandı.