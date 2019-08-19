Malatya Başakşehir’i yıktı

YENİ Malatyaspor, Süper Lig'e harika bir başlangıç yaptı ve geçen sezonun flaş takımı Medipol Başakşehir'i 3-0 yenerek zirvenin Sivas ile birlikte ortağı oldu. Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 67'de İrfan Can kırmızı görünce Malatya oyuna ağırlığını koydu. 68'de Guilherme, 87'de Jahovic ve 89'da Fofana'nın golleriyle Malatya maçı 3-0 kazandı.