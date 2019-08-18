Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 19.08.2019 00:39
  • Son Güncelleme: 19.08.2019 00:39

'dan 'a görev

, hakem 'ı Romanya'nın CFR Cluj ile Çekya'nın Slavia Prag takımları arasında 20 Ağustos Salı günü oynanacak UEFA play-off turu ilk maçında görevlendirdi.

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

, hakem 'ı Romanya'nın CFR Cluj ile Çekya'nın Slavia Prag takımları arasında 20 Ağustos Salı günü oynanacak UEFA play-off turu ilk maçında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çakır, Cluj-Napoca şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada görev yapacak.

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

Bu arada, karşılaşmanın VAR hakemleri olarak Mete Kalkavan ve Ali Palabıyık görevlendirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriUEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri