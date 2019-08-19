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ile Süper Lig'e 1'er puanla başladı

’un daha etkili olduğu maçta kalecisi Korcan devleşti. Maçta gol olmayınca iki takım da 1’er puana razı oldu.

Konya’da sessiz gece

SÜPER Lig'de Konyaspor konuk ettiği Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı. 15. dakikada Bajic'in ortasında topa iyi yükselen Ömer Ali'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü. 21. dakikada Daci'nin pasında ceza sahasına giren Milosevic'in şutunda top, kaleci Korcan Çelikay'da kaldı. 31'de Skubic'in şutunda kaleci Korcan Çelikay meşin yuvarlağı kornere çeldi. İlk yarı golsüz bitti.

ANKARAGÜCÜ HATA YAPMADI...
48'DE Aydın Karabulut'un sert şutu, Serkan Kırıntılı'da kaldı. 55'de Milosevic vurdu, Korcan güçlükle çıkardı. 88'de Mücahit'in şutunda Korcan kritik bir müdahale yaptı ve maç 0-0 bitti.

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