SOL bek transferi için yoğun bir gündeme sahip olan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim ortaya atıldı. Milan'dan ayrılması gündemde olan ve yarın İtalyan kulübünün yöneticileriyle önemli bir toplantı gerçekleştirecek olan Uruguaylı sol bek Diego Laxalt için Fenerbahçe'nin devreye girdiği belirtildi.

GÖRÜŞME ÇOK OLUMLU GEÇTİ

Son gelen haberlere göre F.Bahçe'nin Uru guaylı futbolcunun menajeriyle bir görüşme yaptığı ve görüşmenin çok olumlu geçtiği Milan yönetiminin kararının beklendiği öğrenildi. 19 kez Uruguay Milli Takım forması giyen 26 yaşındaki başarılı oyuncunun sol bek dışında sol kanadın her yerinde forma giyebildiği de gelen haberler arasında.