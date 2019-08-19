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Emre Kılınç için ’un kapısını çalacak

, ’nın takımda görmek istediği Emre Kılınç için ’un kapısını yeniden çalacak.

Emre defteri kapanmadı

Emre Kılınç için yeniden görüşme kararı aldı. Başkan , Başkanı Mecnun Odyakmaz ile önceki gün yaptığı görüşmede 24 yaşındaki oyuncu için yaptığı tekliften olumsuz cevap almıştı. Sivasspor'un önerilen rakamdan memnun olmaması üzerine bu transferde anlaşma sağlanamamıştı.

1.5 MİLYON EURO+ORKAN
BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman Sivasspor yenilgisi sonrası yapılan değerlendirmede Emre için yeni bir teklif sunma kararı aldı. Bu oyuncu için Sivasspor'a 1.5 milyon Euro ile birlikte Orkan Çınar'ın bonservisiyle verilmesinin teklif edileceği ve verilecek cevaba göre bu oyuncu için bir B Planı'nın da bulunduğu gelen bilgiler arasında.

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