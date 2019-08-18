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  • 18.08.2019 23:26
  • Son Güncelleme: 18.08.2019 23:26

Trafiğe takılan hakem , - maçını yönetemedi

İngiltere 'de ile arasında oynanan ve 1-1 tamamlanan maçın 1. hakemi , trafiğe takılıp geç kaldığı için maçta görev alamadı.

Premier Lig'de ilginç olay!

İngiltere 'de ile arasında oynanan ve 1-1 tamamlanan maçın 1. hakemi , trafiğe takılıp geç kaldığı için maçta görev alamadı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, mücadeleyi 1. hakem Graham Scott yerine 4. hakem yönetti.

M40 otoyolundaki zincirleme trafik kazası nedeniyle oluşan trafiğe takılan Graham Scott'ın, stada maçın başlangıç saatinden 10 dakika önce ulaşabildiği ve müsabakayı yönetmesine izin verilmediği duyuruldu.

Oliver Langford ise kariyerindeki ilk Premier Lig maçını yönetmiş oldu.



90 DAKİKA FORMA GİYDİ
Mücadeleye ilk 11'de başlayan , 90 dakika forma giydi.

Öte yandan, Leicester City Kulübünün Twitter hesabından yaptığı "Maçın oyuncusu" anketinde, Wilfred Ndidi ve James Maddison ile birlikte Çağlar Söyüncü de seçenekler arasında yer aldı.


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