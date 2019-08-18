Süper Lig'de 2019-20 Cemil Usta sezonu ilk hafta mücadelesinde Göztepe sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Antalyaspor, Diego'nun ilk devrede attığı golle Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
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Süper Lig'de 2019-20 Cemil Usta sezonu ilk hafta mücadelesinde Göztepe sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Antalyaspor, Diego'nun ilk devrede attığı golle Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Ayrıntılar geliyor...
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