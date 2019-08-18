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  • 18.08.2019 18:34
  • Son Güncelleme: 18.08.2019 18:39

, Ermeni rakibini yenerek altın madalya aldı

Son dakika haberine göre grekoromen stil 60 kiloda , Ermeni rakibi Sahak Hovhannisyan'ı 7-2 yenerek altın madalya aldı.

Milli güreşçi Kerem Kamal, dünya şampiyonu!

Estonya'da gerçekleştirilen 'nda , altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'de gerçekleştirilen şampiyonada grekoromen stil 60 kilo final mücadelesinde mindere çıkan Kerem Kamal, Ermeni rakibi Sahak Hovhannisyan'ı üstün bir oyun sonunda 7-2 yenerek dünya şampiyonu oldu.

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