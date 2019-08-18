Bugünkü
Takvim

Mesut Özil Burnley maçı kadrosuna alınmadı

Mesut Özil, Londra’da zor günler yaşamaya başladı. Bıçaklı saldırı olayının ardından Arsenal, Mesut’u ikinci kez kadro dışı bıraktı.

Hiç Mesut değil
Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, büyük şok yaşadı. Geçen ay takım arkadaşı Sead Kolasinac ile birlikte bıçaklı saldırıya uğrayan Mesut Özil, bir darbe de takımından aldı. Arsenal, güvenlik endişeleri nedeniyle geçen hafta Newcastle United maçının kadrosuna Özil ve Kolasinac'ı katmadı. İngiliz takımı, dün oynanan Burnley maçına ise Kolasinac'ı dahil ederken, Mesut Özil'i yine kadro dışı bıraktı. Kulüp, Mesut'un kadroya alınmama sebebiyle ilgili açıklama yapmadı. Mesut ve eşi Amine'nin Londra'da kalmak istemediği iddia edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriMesut Özil Burnley maçı kadrosuna alınmadı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri