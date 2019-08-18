Mesut Özil Burnley maçı kadrosuna alınmadı

Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, büyük şok yaşadı. Geçen ay takım arkadaşı Sead Kolasinac ile birlikte bıçaklı saldırıya uğrayan Mesut Özil, bir darbe de takımından aldı. Arsenal, güvenlik endişeleri nedeniyle geçen hafta Newcastle United maçının kadrosuna Özil ve Kolasinac'ı katmadı. İngiliz takımı, dün oynanan Burnley maçına ise Kolasinac'ı dahil ederken, Mesut Özil'i yine kadro dışı bıraktı. Kulüp, Mesut'un kadroya alınmama sebebiyle ilgili açıklama yapmadı. Mesut ve eşi Amine'nin Londra'da kalmak istemediği iddia edildi.
- Spor
- 18.08.2019
- Gazete
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