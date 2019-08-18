Arsenal, Burnley’i puansız gönderdi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi) İngiltere Premier Lig maçında Arsenal, sahasında Burnley'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın ilk yarısı, Alexandre Lacazette ve Ashley Barnes'ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona erdi. 2.yarı Aubameyang ile yine öne geçen Londra ekibi, sahadan üç puanla ayrılmayı bildi.

İngiltere Premier Lig maçında Arsenal, sahasında Burnley'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın ilk yarısı, Alexandre Lacazette ve Ashley Barnes'ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona erdi. 2.yarı Aubameyang ile yine öne geçen Londra ekibi, sahadan üç puanla ayrılmayı bildi.



RED BULL FORMULAZ KARADENİZ'DE ESTİ

KARADENİZ'DE gelenekselleşen tahta arabaların mücadelesi Red Bull Formulaz, Rize'de Tunca'da düzenlendi. Yarışmaya katılan Kenan Sofuoğlu, "Çok zevk aldığım bir yarış" diye konuştu.



BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA BUGÜN START VERECEK

BEŞİKTAŞ Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı bugün toplanacak. Çalışmalarının ilk etabını İstanbul'da gerçekleştirecek Beşiktaş 21 Ağustos'ta Kartepe'de hazırlıklara devam edecek.



​TRABZONSPOR KASIMPAŞA'YA KONUK OLUYOR

TRABZONSPOR ligdeki ilk maçında bugün Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maç saat 21.45'te başlayacak. Bordo-Mavili takımda Onazi'nin dışında eksik oyuncu yok.



BORDO-MAVİLİLER İYİ BAŞLIYOR

TRABZONSPOR bugüne kadar ligde açılış maçlarının büyük bölümünde iyi sonuçlar aldı. Fırtına 45 açılış maçında 28 galibiyet, 11 beraberlik alırken sahadan 6 mağlubiyetle ayrıldı.



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