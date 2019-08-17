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  • 17.08.2019 22:51
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 23:20

'da kaleci hastaneye kaldırıldı

Demir Grup ile arasında oynanan ilk hafta mücadelesinde yürekleri ağızlara getiren anlar yaşandı. Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Sivasspor'da ile çarpışıp baygınlık geçiren kaleci , ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Demir Grup Sivasspor'da rakip oyuncu Tyler Boyd ile çarpışıp baygınlık geçiren kaleci Mamadou Samassa, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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