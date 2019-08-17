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  • 17.08.2019 19:57
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 19:57

maçı ne zaman, saat kaçta? FB Gazişehir Gaziantep maçı hangi kanalda?

maçı için geri sayım başladı. Sarı-lacivertliler sezonun ilk karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep'i evinde ağırlayacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler , saat kaçta sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, FB Gazişehir Gaziantep maçı hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep karşılaşmasına dair detaylar...

Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Süper Lig'de 2019-2020 sezonundaki ilk maçında Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk maçını heyecanla bekleyen taraftarlar karşılaşma hakkında detayları araştırıyor. Bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta sorusu yer alıyor. Peki, FB Gazişehir Gaziantep maçı hangi kanalda? İşte maça dair detaylar...

FENERBAHÇE GAZİŞEHİR GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahç​e 19 Ağustos Pazartesi günü saat 20:00'de Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak.

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