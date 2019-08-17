Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eren ve geleceği tartışılan Volkan Demirel için yola devam edilmeme kararı alındı.
VOLKAN DEMİREL'E TEBLİĞ EDİLDİ
Bir kaç gün önce gerçekleşen görüşmede, 37 yaşındaki kaleciye yola devam edilmeme kararı tebliğ edildi. Böylece Fenerbahçe'de 17 yıllık Volkan Demirel dönemi sona erdi. Konuyla ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nden herhangi bir açıklama yapılmadı.
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