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  • Son Güncelleme: 17.08.2019 14:31

Son dakika haberi: 'den irel için son karar! Bir dönem kapandı

Son dakika haberine göre; , tecrübeli file bekçisi irel ile yola devam etmeme kararı aldı... Bir süredir takımdaki akıbeti merak edilen Volkan Demirel dönemi sona eriyor. İşte detaylar.

F.Bahçe'de bir dönem kapandı! Son karar verildi...

ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eren ve geleceği tartışılan irel için yola devam edilmeme kararı alındı.

VOLKAN DEMİREL'E TEBLİĞ EDİLDİ

Bir kaç gün önce gerçekleşen görüşmede, 37 yaşındaki kaleciye yola devam edilmeme kararı tebliğ edildi. Böylece Fenerbahçe'de 17 yıllık Volkan Demirel dönemi sona erdi. Konuyla ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nden herhangi bir açıklama yapılmadı.

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