Gençlerbirliği kendi sahasında kayıp!

Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği deplasmanına konuk oldu. Rakibini 1-0 yenen Karadeniz temsilcisi, Ankara'dan 3 puanla ayrıldı. Rizespor'un golünü 66. dakikada Melnjak kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada Toure'nin hatasıyla topu alan El Kabir'in ceza sahasına girerek son çizgiden dışarı çıkardığı topu Samudio iyi kontrol edemedi ve savunma araya girdi.

39. dakikada Samudio'ya yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartı gören Flavio Ramos kırmızı kartla oyun dışı kaldı.





51. dakikada Nadir Çiftçi'nin pası sonrası topla sol kanattan ceza alanına giren Polomat'ın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

62. dakikada Candeias'ın sağdan ceza alanı içine yaptığı ortada, iyi yükselen Sio'nun kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

66. dakikada Moroziuk'un sağ kanatta çizgiye inerek yaptığı ortada, arka direkteki El Kabir topu Melnjak'ın önüne indirdi. Bu futbolcu da gelişine şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

90+3. dakikada Candeias'ın ortasına altı pas içinde topla buluşan Nadir Çiftçi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

90+4. dakikada Rahmetullah Berişbek'in ceza alanı içine yaptığı ortaya, arka direkte Nadir Çiftçi'nin kafa vuruşunda top kalecinin ellerinde kaldı.

Stat: Eryaman Stadyumu

Hakemler: Bahattin Şimşek xx , Osman Gökhan Bilir , Kamil Çetin

Gençlerbirliği: Diallo , Ahmet Oğuz , Zargo Toure , Flavio Ramos , Pierre Nicolas Polomat , Yasin Pehlivan , Berat Özdemir , Sessegnon , Candeias , Mats Seuntjens , Giovanni Guy Yann Sio

Yedekler: Adıyaman, Şahindere, Arda Kızıldağ, Halil Pehlivan, Nadir Çiftçi, Sorin Stancu, Sefa Yılmaz, Erdem Özgenç, Soner Dikmen, Rahmetullah

Teknik Direktör: Özgür Doğramacı

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Mykola Moroziuk xx, Mohamed Abarhoun xx, Chatziisaias xx, Dario Melnjak xx, Amedej Vetrih xx, Tiemoko Diomande xx, Boldrin xx, Pauw xx, Samudio Segovia xx, Mostapha El Kabir xx

Yedekler: Tarık Çetin, Abdullah Durak, Joseph Larweh Attamah, Atakan Akkaynak, Yusuf Acer, Oğulcan Çağlayan, Barış Alıcı, Burak Albayrak, Oğuz Kağan Güçtekin, Orhan Ovacıklı

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Kırmızı kart: Flavio Ramos (dk. 39) (Gençlerbirliği)