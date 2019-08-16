2019-2020 sezonunun ilk karşılaşmasında Galatasaray ve Denizlispor karşı karşıya geldi. Ligin son şampiyonu Galatasaray, Denizlispor'a 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş sezonun ilk maçında Demir Grup Sivasspor deplasmanına gidiyor. Maç öncesinde taraftarlar Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki, BJK Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte BJK Sivasspor maçına dair bilinmesi gerekenler...

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor Beşiktaş maçı yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.