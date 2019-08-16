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  • 16.08.2019 23:19
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 23:19

, saat kaçta? yayınlanacak?

Siyah-beyazlılar Demir Grup Sivasspor deplasmanıyla yeni sezona start verecek. Bu hafta Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 27. kez karşı karşıya gelecek. Taraftarlar maç öncesi , saat kaçta sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, BJK Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı...

Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

2019-2020 sezonunun ilk karşılaşmasında Galatasaray ve Denizlispor karşı karşıya geldi. Ligin son şampiyonu Galatasaray, Denizlispor'a 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş sezonun ilk maçında Demir Grup Sivasspor deplasmanına gidiyor. Maç öncesinde taraftarlar Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki, BJK Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte BJK Sivasspor maçına dair bilinmesi gerekenler...

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor Beşiktaş maçı yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

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