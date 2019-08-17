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  • 17.08.2019 18:15
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 18:15

maçı hangi kanalda? Sivasspor BJK maçı ne zaman, saat kaçta?

Dün sezonun ilk karşılaşmasında Denizlispor ve Galatasaray karşılaştı. Galatasaray ilk maçta deplesmanda Denizlispor'a 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş sezonun ilk maçında Demir Grup Sivasspor deplasmanına gidiyor. Karşılaşma öncesinde taraftarlar maçı ne zaman, saat kaçta sorularıyla ilgili araştırma yapuıyor. Peki, Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Beşiktaş Sivasspor maçına dair detaylar...

Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor deplasmanıyla yeni sezona başlayacak. Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 27. kez karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maç öncesi Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta sorusuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Peki, Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı...

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor Beşiktaş maçı yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

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