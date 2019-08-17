Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor deplasmanıyla yeni sezona başlayacak. Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 27. kez karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maç öncesi Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta sorusuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Peki, Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı...

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor Beşiktaş maçı yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.