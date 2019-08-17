Alanyaspor Cisse ile güldü

Alanyaspor, Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Alanyaspor, 86. dakikada Papiss Cisse'nin attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada hava topu mücadelesinde yerde kalan Kayserispor'dan Alpay Çelebi, maça devam edemedi. Bu oyuncunun yerine oyuna Ziya Alkurt dahil oldu.

27. dakikada Alanyaspor'un kullandığı köşe atışında savunmadan dönen topu kapan Siopis'in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

29. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, Rienstra'nın ceza alanına yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

37. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Lopes'in kale önüne gönderdiği pasta ,savunmanın arkasına koşu yapan Ziya Alkurt, önünden geçen topa dokunamayınca kaleci Marafona meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona erdi.





79. dakikada Nsakala'nın ceza alanına gönderdiği ortada savunmadan seken top Salih Uçan'ın önünde kaldı. Ceza yayı içerisinde Salih Uçan'ın kaleye gönderdiği şutta kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.

86. dakikada soldan Salih Uçan'ın kullandığı kornerde tüm oyuncuları geçen topu iyi takip eden Cisse, arka direkte meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

90+1. dakikada sol çaprazda kazanılan serbest vuruşta Mensah'ın kale önüne gönderdiği etkili ortada, kaleciden dönen topu iyi takip eden Henrique, altı pas içerisinde meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonucu pozisyon gol olarak değerlendirilmedi.

90+5. dakikada sol kanttan gelişen Kayserispor atağında Bilal Başacıkoğlu'nun kale alanına ortasında, uygun pozisyonda Lopes topa dokunamadı. Savunmadan seken topu iyi takip eden Emre Demir'in altıpas içerisinden şutunda ise kaleci meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

Müsabakayı Alanyaspor 1-0 kazandı.

EROL BEDİR'DEN MAÇ YORUMU

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında evinde ağırladığı Alanyaspor'a 1-0 yenilen İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, maç sonu yaptığı açıklamada "Ne olur birinci maçın birinci dakikasında hakem konuşmayalım" dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor, evinde ağırladığı Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçta atılan 2 golün hakem tarafından geçersiz sayılması özellikle taraftarlar tarafından protesto edildi. Maç sonu stadyum çıkışında açıklamalarda bulunan Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, "3 puanla başlamak istiyorduk. Rakip takımın pozisyonu olmadan bir gol yedik. Bizim de pozisyonlarımız vardı, daha iyi olabilirdik. Ama bu ilk maçlardır. Dün İstanbul takımlarından biri yenildi, bugün başka bir İstanbul takımı 3-0 gibi açık bir skorla yenildi. Sürprizlere açık bir lig var, özellikle ilk haftalarda. Biz önümüzdeki haftalarda bunu telafi ederiz. Yalnız ne olur birinci maçın birinci dakikasında hakem konuşmayalım" ifadelerini kullandı.