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’da neşeli günler!

Gazişehir Gazianteh maçının hazırlıklarının sürdüren Fene-r bahçe 1.5 saat süren bir çalışma yaptı. İdman eğlenceli anlara sahne olurken ’da kahkaha sesleri yükseldi...

Samandıra’da neşeli günler!

SÜPER Lig Cemil Usta Sezonu ilk haftasında Gazişehir Gaziantep ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde dün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Yakşalık 1.5 saat süren antrenman yapan Sarı-Lacivertliler eğlenceli bir çalışma gerçekleştirdi. Samandıra'dan kahkaha sesleri yükseldi. Bu kahkaha tufanına teknik direktör Ersun Yanal da katıldı. Sakatlığı bulunan Gary Rodrigues ve Serdar Aziz çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürdüler. hazırlıklarını bugün bugün yapacağı antermanla sürdürecek.

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