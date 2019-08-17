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: ’da büyük hedeflerim var

G.Saray, ile 1+1 yıllık kiralama sözleşmesi imzaladı. Fransız ön libero, “’da büyük hedeflerim var” dedi.

Burada büyük hedeflerim var

GALATASARAY, Nzonzi'yi Roma'dan dün resmen kiraladı. Galatasaray, 1+1 yıllığına kiralanan Fransız ön liberoya yıllık 3 milyon 250 bin Euro ödeyecek. Sarı-Kırmızılı formayı giyen Nzonzi, Başkan Mustafa Cengiz'i makamında ziyaret etti.

SABIRSIZLANIYORUM...
, "Oynamak için sabırsızlanıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyoruz. 'da büyük hedeflerim var" dedi.

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