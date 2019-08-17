GALATASARAY, Nzonzi'yi Roma'dan dün resmen kiraladı. Galatasaray, 1+1 yıllığına kiralanan Fransız ön liberoya yıllık 3 milyon 250 bin Euro ödeyecek. Sarı-Kırmızılı formayı giyen Nzonzi, Başkan Mustafa Cengiz'i makamında ziyaret etti.

SABIRSIZLANIYORUM...

Nzonzi, "Oynamak için sabırsızlanıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyoruz. Galatasaray'da büyük hedeflerim var" dedi.