Bugünkü
Takvim

Hugo ’yu kızarttı

İlk yarıda 2 pozisyonda ’ya yenilen gördüğü 2 sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı

Hugo Rodallega Marcao’yu kızarttı

YUKATEL Denizlispor- Galatasaray maçının en krtik anlarından bir tanesi 43. dakikada yaşandı. Denizli kontratağında Rodallega'yı arkadan faulle durduran Marcao, 2. sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Brezilyalı stoper maçın 34. dakikasında da yine Rodellega'ya arkadan sarıldığı için ilk sarıyı görmüştü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriHugo Rodallega Marcao’yu kızarttı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri