Hugo Rodallega Marcao’yu kızarttı

YUKATEL Denizlispor- Galatasaray maçının en krtik anlarından bir tanesi 43. dakikada yaşandı. Denizli kontratağında Rodallega'yı arkadan faulle durduran Marcao, 2. sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Brezilyalı stoper maçın 34. dakikasında da yine Rodellega'ya arkadan sarıldığı için ilk sarıyı görmüştü.