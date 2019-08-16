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Stoperde akıl oyunları

Yanal ligin açılış maçında stoperde hangi ikiliyi oynatacağına karar veremedi.

Stoperde akıl oyunları
Ersun Yanal, stoperdeki ikiliye henüz karar veremedi. Zanka'nın yapılan testlerde dayanıklılık anlamında iyi olduğu öğrenildi. Ancak Zanka'nın Huddersfield ile en son maçını Mart ayında oynaması teknik heyeti düşündürüyor. Serdar Aziz bugün kontrolden geçecek. Ancak onun da idman eksiği var. Jailson'un yanında Zanka ya da Sadık'ın oynaması bekleniyor.

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