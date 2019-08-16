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  • 16.08.2019 18:59
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 19:09

A kulüplerinden Roma 'i açıkladı

A kulüplerinden Roma, 'nde forma giyen Yıldırım 'i kadrosuna kattığını açıkladı.

İtalyan ekibi, 22 yaşındaki oyuncuyu 3 milyon Euro karşılığında 5 yıllığına renklerine bağladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 'in 5 milyon Euro'nun üzerinde başka bir takıma olması halinde 'nin transfer ücretinden yüzde 10 pay alacağı belirtildi. Mert Çetin, yeni kulübünde 15 numaralı formayı giyecek.

MERT ÇETİN: ROMA'NIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİLİYORUM
Öte yandan Mert Çetin imza töreninde yaptığı açıklamada, "Roma'nın büyüklüğünü biliyorum. Burada olduğum için çok mutluyum, gerçekten kelimelerle tanımlayamayacağım bir his. Kulübün ve taraftarların umutlarına ayak uydurabileceğime eminim" ifadelerini kullandı.

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