Malatya’ya yazık oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Yeni Malatyaspor, 3. ön eleme turu rövanş maçında Sırbistan ekibi Partizan'ı 1-0 yendi. Ancak ilk maçı 3-1 kaybeden temsilcimiz böylece kupaya erken veda etti. Rakibi önünde 7. dakikada Jahovic'in golüyle 1-0 öne geçen temsilcimiz kalan dakikalarda 2. golü bulamadı. Böylece UEFA Avrupa Ligi'ne 3. tur ön elemede veda etmiş oldu.
- Spor
- 16.08.2019
- Gazete
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