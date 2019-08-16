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’ya yazık oldu

Avrupa Ligi 3. tur rövanşında Yeni , Partizan’ı yenmesine rağmen kupa dışı kaldı.

Malatya’ya yazık oldu
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Yeni Malatyaspor, 3. ön eleme turu rövanş maçında ekibi Partizan'ı 1-0 yendi. Ancak ilk maçı 3-1 kaybeden temsilcimiz böylece kupaya erken veda etti. Rakibi önünde 7. dakikada Jahovic'in golüyle 1-0 öne geçen temsilcimiz kalan dakikalarda 2. golü bulamadı. Böylece Avrupa Ligi'ne 3. tur ön elemede veda etmiş oldu.

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