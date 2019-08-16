Aykut Emre Yakut yuvaya geri döndü!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da yeni sezon öncesi iç transferde hareketli günler yaşanıyor.
Kırmızı-beyazlılar, geçtiğimiz yıl kiralık olarak Sivas Belediyespor'a gönderdiği Aykut Emre Yakut ile nikah tazeledi. Takıma geri dönen 25 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık yeni kontrat yapıldı.
Sivas Belediyespor'da iyi bir performans ortaya koyan Yakut'un bu sezon Ümraniyespor'un orta sahasına büyük katkı vereceği düşünülüyor.
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