Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Steven Nzonzi, İstanbul'a geldi.

Sarı-Kırmızılı ekip KAP'a şu açıklamayı yapmıştı:

Profesyonel Futbolcu Steven Mike Christopher Nkemboanza Nzonzi'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü A.S. Roma S.P.A. ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

NZONZİ KİMDİR?

Kariyerine 2005 yılında Beauvais'in alt yapısında başlayan Kongo asıllı Fransız futbolcu 2009 yılına kadar Amiens takımında yer almış 2009 yılında ise Premier Lig'e geçiş yaparak Blackburn ile anlaşmıştı.

3 yıl Blackburn forması giyen yıldız oyuncu daha sonra 2012 Stoke City formasını terletmişti. 2015'te ise bu kez La Liga'nın önemli ekipleri arasında yer alan Sevilla ile anlaşan Nzonzi 2018'de ise 26 milyon Euro gibi bir bonservis bedeliyle Roma'ya transfer olmuştu.

Kariyerinde toplamda 430 karşılaşmaya çıkan yıldız oyuncu 22 gol ve 22 asist istatistiğine sahip. 30 yaşındaki oyuncunun sarı kırmızılı takımda göstereceği performans ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.

