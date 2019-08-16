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12 Dev Adam’ın rakibi

12 Dev Adam’ın rakibi Sırbistan
Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos- 15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası öncesi hazırlıklarına devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası'na katılmak için 'a gitti. Millilerimiz bugün 18.00'de Sırbistan ile karşılaşacak.

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