12 Dev Adam’ın rakibi Sırbistan

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos- 15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası öncesi hazırlıklarına devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası'na katılmak için Yunanistan'a gitti. Millilerimiz bugün 18.00'de Sırbistan ile karşılaşacak.
- Spor
- 16.08.2019
- Gazete
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